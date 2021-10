Nobel per la Pace: due giornalisti (Maria Ressa e Dmitry Muratov), beffano i ‘papabili’ Greta ed Oms (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come speso capita, fra i due ‘litiganti’ il terzo gode. Intendiamoci, in questo caso non c’erano due litiganti e tantomeno, dei pretendenti ma, in merito a quanto fatto nel corso dell’ultimo anno, due credibili candidati: l’Oms e la ‘battagliera ambientalista’, Greta. Nobel per la Pace, due giornalisti sul podio grazie al loro impegno per la libertà di espressione Tuttavia, ancora una volta (capita spesso), il presidente del Comitato norvegese per il Nobel, erit Reiss-Andersen, ha sorpreso tutti annunciando che il Premio Nobel per la Pace 2021 sarà invece assegnato ai due giornalisti, Maria Ressa e Dmitry Muratov, spiega il Comitato via Twitter, “per l’impegno profuso nel ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Come speso capita, fra i due ‘litiganti’ il terzo gode. Intendiamoci, in questo caso non c’erano due litiganti e tantomeno, dei pretendenti ma, in merito a quanto fatto nel corso dell’ultimo anno, due credibili candidati: l’Oms e la ‘battagliera ambientalista’,per la, duesul podio grazie al loro impegno per la libertà di espressione Tuttavia, ancora una volta (capita spesso), il presidente del Comitato norvegese per il, erit Reiss-Andersen, ha sorpreso tutti annunciando che il Premioper la2021 sarà invece assegnato ai due, spiega il Comitato via Twitter, “per l’impegno profuso nel ...

