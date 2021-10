MotoGP, Misano si tinge di giallo: 10 mila spettatori in più per Vale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non più 25 mila spettatori, quindi, non più già tutto esaurito. Con il nuovo Decreto Legge del Governo, al Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che si svolgerà il 22, 23 e 24 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non più 25, quindi, non più già tutto esaurito. Con il nuovo Decreto Legge del Governo, al Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che si svolgerà il 22, 23 e 24 ...

