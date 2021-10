Mihajlovic: 'Guerra in Jugoslavia distrusse famiglie' (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Con la Guerra non esistevano più i legami familiari: un mio cugino voleva buttare una bomba in casa, mentre mio padre stava guardando in tv la Stella Rossa di Belgrado. Si fermò solo perché in casa c'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) "Con lanon esistevano più i legami familiari: un mio cugino voleva buttare una bomba in casa, mentre mio padre stava guardando in tv la Stella Rossa di Belgrado. Si fermò solo perché in casa c'...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Mihajlovic: 'Guerra in Jugoslavia distrusse famiglie': (ANSA) - TRENTO, 08 OTT - 'Con la guerra no… - Ansa_ER : Mihajlovic: 'Guerra in Jugoslavia distrusse famiglie'. Sinisa: 'Mio cugino croato voleva buttare una bomba in casa… - quelloconlat : Non lasciatevi ingannare Juric è tutt'altro che un buffone alla Mihajlovic, purtroppo per noi è anche un grande all… -