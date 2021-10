Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne a tre anni: è caduta mentre tentava di scappare da uno stupro di gruppo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono diventati definitivi i tre anni di carcere per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati per tentata violenza sessuale di gruppo nei confronti di Martina Rossi. La Corte di Cassazione confermato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 28 aprile del 2021, al termine di un lungo iter che aveva portato alla prescrizione dei L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono diventati definitivi i tredi carcere per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati per tentata violenza sessuale dinei confronti di. La Corte dito la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 28 aprile del 2021, al termine di un lungo iter che aveva portato alla prescrizione dei L'articolo proviene da Inews.it.

rubio_chef : Cari Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, anche se la giustizia italiana vi ha condannati a soli 3 anni per la mo… - fattoquotidiano : Martina Rossi non morì per una caduta accidentale, ma nel tentativo di sfuggire a uno stupro. Un tentativo di viole… - ilpost : Le condanne in Cassazione per la morte di Martina Rossi - Hybris92 : RT @fisco24_info: Morte Martina Rossi, i due condannati chiedono andare ai servizi sociali: Tre anni a Luca Vanneschi e Alessandro Alberton… - Hybris92 : RT @corrierefirenze: Martina Rossi, Vanneschi e Albertoni chiedono di andare ai servizi sociali -