Maltempo a Giulianova auto bloccata nel sottopasso allagato, I vigili del Fuoco salvano occupanti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Teramo - La pioggia che cade incessantemente sul Teramano ha provocato diversi allagamenti, con i vigili del Fuoco che nel corso della giornata hanno già effettuato ben dieci interventi. Le zone più colpite sono state quelle della Val Vibrata e della zona costiera da Giulianova a Martinsicuro, con i vigili che hanno provveduto principalmente a liberare scantinati dall'acqua e a soccorrere automobilisti in difficoltà per le condizioni delle strade e a causa di sottopassi allagati. Una squadra, in particolare, è dovuta intervenire per soccorrere due automobilisti rimasti bloccati con la loro auto in un sottopasso ferroviario in via D'Annunzio a Giulianova, completamente invaso dall'acqua. I due occupanti ...

