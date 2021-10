Lobby Nera, i pacchi di Banco Alimentare (che riceve fondi pubblici) usati dall’estrema destra per fare propaganda. Orlando: “Verifichiamo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è un altro elemento su cui è necessario fare chiarezza nell’inchiesta di Fanpage sulla Lobby Nera che opera all’interno di Fratelli d’Italia e Lega grazie a rapporti privilegiati con importanti esponenti dei due partiti. Nella seconda puntata del video, tra le tante attività svolte dai candidati leghisti e da membri del movimento di estrema destra Lealtà Azione si vedono questi esponenti consegnare alle persone bisognose pacchi di cibo di Banco Alimentare, Onlus che si occupa della raccolta e distribuzione di generi alimentari e che riceve sovvenzioni pubbliche, con attaccati volantini elettorali. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, su Twitter ha annunciato che ci sarà un’indagine approfondita per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è un altro elemento su cui è necessariochiarezza nell’inchiesta di Fanpage sullache opera all’interno di Fratelli d’Italia e Lega grazie a rapporti privilegiati con importanti esponenti dei due partiti. Nella seconda puntata del video, tra le tante attività svolte dai candidati leghisti e da membri del movimento di estremaLealtà Azione si vedono questi esponenti consegnare alle persone bisognosedi cibo di, Onlus che si occupa della raccolta e distribuzione di generi alimentari e chesovvenzioni pubbliche, con attaccati volantini elettorali. Così il ministro del Lavoro, Andrea, su Twitter ha annunciato che ci sarà un’indagine approta per ...

Advertising

DavidPuente : Ok! Quelli di @fanpage avrebbero consegnato ai personaggi dell'inchiesta 'Lobby Nera' un trolley contenente non i s… - adrianobiondi : Stasera andremo online (e in tv a @PiazzapulitaLA7) con la seconda puntata dell'inchiesta Lobby Nera, centrata su c… - fattoquotidiano : Lobby nera, la seconda puntata di FanPage: così l’estrema destra milanese ha infiltrato anche la Lega. Tramite Borg… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Lobby Nera, i pacchi di Banco Alimentare (che riceve fondi pubblici) usati dall’estrema destra per fare propaganda. Or… - ZenatiDavide : Pm acquisiscono anche seconda puntata Fanpage dedicata a Lega. Legale Jonghi Lavarini: Mi fido dei pm: Anche la se… -