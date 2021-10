Leonardo Spinazzola si racconta a Verissimo: “Avevano il viso pieno di lacrime”. Le emozioni del campione (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’amato contenitore pomeridiano del weekend di Canale5, Verissimo, quest’anno raddoppia il suo appuntamento, andando in onda sia il sabato, che la domenica. Nel salotto di Silvia Toffanin sono molti i volti noti che si sono raccontati apertamente. Ogni puntata è un viaggio in emozioni profonde e confidenze, quasi sussurrate alla padrona di casa. Nella puntata di sabato 9 ottobre tanti saranno gli argomenti trattati a Verissimo. Tra questi, a esempio, verrà trattata la passione sportiva con la toccante intervista a Leonardo Spinazzola e alla moglie Miriam Sette, ospiti in studio insieme ai loro figli. Leonardo Spinazzola a Verissimo racconterà i momenti cruciali dell’indimenticabile Europeo del 2021. Il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’amato contenitore pomeridiano del weekend di Canale5,, quest’anno raddoppia il suo appuntamento, andando in onda sia il sabato, che la domenica. Nel salotto di Silvia Toffanin sono molti i volti noti che si sonoti apertamente. Ogni puntata è un viaggio inprofonde e confidenze, quasi sussurrate alla padrona di casa. Nella puntata di sabato 9 ottobre tanti saranno gli argomenti trattati a. Tra questi, a esempio, verrà trattata la passione sportiva con la toccante intervista ae alla moglie Miriam Sette, ospiti in studio insieme ai loro figli.racconterà i momenti cruciali dell’indimenticabile Europeo del 2021. Il ...

