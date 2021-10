Inter-Sanchez | spunta clausola per l’addio anticipato con buonuscita

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Unaunilaterale per separarsi in anticipo, con. È questo il dettaglio del contratto tra Alexise l’, come riportato da Calciomercato.com. L’attaccante cileno nei giorni scorsi si è lasciato andare a uno sfogo social, considerando lo scarso minutaggio in questo avvio di stagione. “Renditi conto. Tu puoi valere molto ma se sei L'articolo

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 22 Vidal,… - interliveit : ??#Inter, #Lautaro infortunato con la #NazionaleArgentina potrebbe essere escluso da #Inzaghi contro la #Lazio - theboss_1908 : @NicoSchira Veri i contatti con l'Inter, aggiungo che in caso di partenza di Sanchez,non credo alla rescissione a G… - sportli26181512 : Inter-Sanchez, spunta una clausola: i nerazzurri possono sciogliere unilateralmente il contratto a giugno: Alexis S… - cmdotcom : #Inter-#Sanchez, spunta una clausola: i nerazzurri possono sciogliere unilateralmente il contratto a giugno. Ecco i… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sanchez

Ma c'è un altro dettaglio, molto interessante, relativo al contratto in essere tra Alexise l', un particolare finora mai emerso: la scadenza dell'accordo è fissata a giugno del 2023, ma ..."L'deve liberarsi die prendere Belotti a zero", suggerisce Simone. "Sta arrivando il Gallo!", esulta invece Mamba, convinto che Belotti alla fine sceglierà di giocare nell'. ...I dirigenti nerazzurri sono costantemente al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: ecco il nome. Prima l’addio di Alexis Sanchez , poi un nuovo regalo a Simone Inzaghi in att ...Lautaro Martinez si è fermato in casa Argentina per un infortunio dovuto ad un infortunio muscolare ed è a rischio per Lazio Inter.