Il principe Harry sull'orlo delle lacrime per Meghan: ecco cosa è successo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il principe Harry sarebbe stato sull'orlo del pianto, dopo che Meghan Markle avrebbe ricevuto un brutale affronto dalla royal family l'anno scorso. Almeno, questo è quello che dichiara Robert Lacey, esperto reale, nel suo prossimo libro. Quando l'affronto è reale Lo storico e autore reale Robert Lacey ha affermato che, nonostante i migliori sforzi del principe William e Kate Middleton per distendere la situazione, i Sussex sono stati fatti a pezzi dopo il Commonwealth Day Service nel marzo 2020. Scrivendo in una versione aggiornata del suo libro "Battle of Brothers", Lacey ha descritto come l'ultima apparizione di Harry e Meghan come membri senior sia andata peggio di quanto sembrasse.

