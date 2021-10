Hockey pista, Serie A1 2021-2022: in arrivo una seconda giornata scoppiettante (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo i primi cinquanta minuti stagionali, la Serie A1 di Hockey pista – stagione 2021-2022 – è pronta a tornare in campo per vivere la seconda giornata della sua regular season. Andiamo a vedere il programma e gli orari dei match in agenda. Quattro partite sabato (tutte alle 20:45) Il big match sarà sicuramente rappresentato dallo scontro fra Sarzana e Valdagno, sulla pista ligure, mentre Lodi e Forte dei Marmi saranno chiamate in casa a ricevere rispettivamente Grosseto e Montebello, con Follonica che invece se la vedrà col Monza. Tre partite domenica (tutte alle 18) Bassano-Matera sarà un duello ricco di fascino e tradizione, anche se i veneti partono nettamente favoriti, attenzione quindi a non sottovalutare il potenziale fascino di ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo i primi cinquanta minuti stagionali, laA1 di– stagione– è pronta a tornare in campo per vivere ladella sua regular season. Andiamo a vedere il programma e gli orari dei match in agenda. Quattro partite sabato (tutte alle 20:45) Il big match sarà sicuramente rappresentato dallo scontro fra Sarzana e Valdagno, sullaligure, mentre Lodi e Forte dei Marmi saranno chiamate in casa a ricevere rispettivamente Grosseto e Montebello, con Follonica che invece se la vedrà col Monza. Tre partite domenica (tutte alle 18) Bassano-Matera sarà un duello ricco di fascino e tradizione, anche se i veneti partono nettamente favoriti, attenzione quindi a non sottovalutare il potenziale fascino di ...

