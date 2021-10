Firenze: carabinieri arrestano migrante pregiudicato per reati contro il patrimonio (Di venerdì 8 ottobre 2021) I militari dell'Arma hanno tratto in arresto un cittadino tunisino N.I., 25enne, senza fissa dimora, pregiudicato. Il provvedimento è stato emesso a seguito di unificazione di pene concorrenti per diversi reati contro il patrimonio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 ottobre 2021) I militari dell'Arma hanno tratto in arresto un cittadino tunisino N.I., 25enne, senza fissa dimora,. Il provvedimento è stato emesso a seguito di unificazione di pene concorrenti per diversiilL'articolo proviene daPost.

