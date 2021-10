F1, GP Turchia 2021, Verstappen: “Dobbiamo migliorare, altrimenti non andremo lontano” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Max Verstappen ha rilasciato significative dichiarazioni al termine delle seconde prove libere del Gran Premio di Turchia 2021. Il pilota olandese ha palesato dissenso per le performance della sua vettura Red Bull, dicendosi velatamente, ma non troppo, insoddisfatto di quanto fatto in vista dell’importante gara di riferimento. Breve menzione anche per Lewis Hamilton, rivale per il Mondiale di Formula 1 e con il quale recentemente non ha instaurato un rapporto idilliaco. Di seguito le parole di Verstappen a infiammare il week-end turno: “Non è stata una grande giornata, la situazione non è migliorata con il passare del tempo, oggi non andava alla grande. Stasera avremo una serata pesante, dovremo migliorare molto. Hamilton cambierà il motore? Affari suoi, Dobbiamo solo concentrarci su ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Maxha rilasciato significative dichiarazioni al termine delle seconde prove libere del Gran Premio di. Il pilota olandese ha palesato dissenso per le performance della sua vettura Red Bull, dicendosi velatamente, ma non troppo, insoddisfatto di quanto fatto in vista dell’importante gara di riferimento. Breve menzione anche per Lewis Hamilton, rivale per il Mondiale di Formula 1 e con il quale recentemente non ha instaurato un rapporto idilliaco. Di seguito le parole dia infiammare il week-end turno: “Non è stata una grande giornata, la situazione non è migliorata con il passare del tempo, oggi non andava alla grande. Stasera avremo una serata pesante, dovremomolto. Hamilton cambierà il motore? Affari suoi,solo concentrarci su ...

