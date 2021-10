È morto il 68enne No Vax che aveva curato il Covid con la telemedicina di Ippocrateorg (Di venerdì 8 ottobre 2021) È morto ieri mattina all’ospedale Sant’Anna di Ferrara il paziente ‘no vax’ di 68 anni che era stato ricoverato in condizioni già critiche con la sindrome Covid-19 che aveva inizialmente “curato” a casa con la telemedicina, cioè con l’assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all’associazione Ippocrateorg, la stessa del convegno in Senato sulle cure domiciliari che ha scatenato una bufera politica. Lo riporta La Nuova Ferrara. Sul caso la Procura aveva già aperto un’indagine conoscitiva ma ora c’è un fascicolo aperto per omissione di soccorso. L’uomo è stato ricoverato per oltre un mese ma in ospedale era arrivato, secondo quanto ricostruito, in condizioni abbastanza compromesse. Prima si era “curato” da solo, a casa, con il medico ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Èieri mattina all’ospedale Sant’Anna di Ferrara il paziente ‘no vax’ di 68 anni che era stato ricoverato in condizioni già critiche con la sindrome-19 cheinizialmente “” a casa con la, cioè con l’assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all’associazione, la stessa del convegno in Senato sulle cure domiciliari che ha scatenato una bufera politica. Lo riporta La Nuova Ferrara. Sul caso la Procuragià aperto un’indagine conoscitiva ma ora c’è un fascicolo aperto per omissione di soccorso. L’uomo è stato ricoverato per oltre un mese ma in ospedale era arrivato, secondo quanto ricostruito, in condizioni abbastanza compromesse. Prima si era “” da solo, a casa, con il medico ...

