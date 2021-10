Claire Foy interpreterà Sheryl Sandberg nella serie Doomsday Machine, sulla storia di Facebook (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'attrice Claire Foy sarà la protagonista di una nuova serie intitolata Doomsday Machine in cui si seguirà la storia di Facebook. Claire Foy, dopo il successo di The Crown, sarà protagonista di una nuova serie televisiva intitolata Doomsday Machine. Il progetto, prodotto da Anonymous Content (Mr. Robot) e wiip (Omicidio a Easttown), la vedrà impegnata nella parte di Sheryl Sandberg. La sceneggiatura dello show creato da Ayad Akhtar si basa sul libro An Ugly Truth: Inside Facebook's Battle for Domination scritto da Sheera Frenkel e Cecilia Kang, autori anche degli articoli del New York Times usati per la stesura degli script, come dei pezzi firmati da ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'attriceFoy sarà la protagonista di una nuovaintitolatain cui si seguirà ladiFoy, dopo il successo di The Crown, sarà protagonista di una nuovatelevisiva intitolata. Il progetto, prodotto da Anonymous Content (Mr. Robot) e wiip (Omicidio a Easttown), la vedrà impegnataparte di. La sceneggiatura dello show creato da Ayad Akhtar si basa sul libro An Ugly Truth: Inside's Battle for Domination scritto da Sheera Frenkel e Cecilia Kang, autori anche degli articoli del New York Times usati per la stesura degli script, come dei pezzi firmati da ...

