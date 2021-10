Cinghiali a Palermo, non solo tra i cassonetti. "Devastazione senza precedenti", dove li hanno trovati (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo Roma e Torino, i Cinghiali devastano anche Palermo. I facoceri hanno letteralmente invaso il cimitero di Rotoli, dopo aver preso di mira i cassonetti alla ricerca di cibo. Risultato: lapidi abbattute, veri e propri fossati tra le tombe di marmo, una notte di scorribande. Sono stati gli operai della Reset, la ditta che si occupa della manutenzione del camposanto per conto del Comune siciliano, a vedere per primi la Devastazione e toccare con mano gli effetti del branco selvatico (e selvaggio). Nel cimitero era rimasto anche il corpo senza vita di uno dei Cinghiali. La prima segnalazione dei temibili ungolati, mossi dalla fame, era arrivata già un mese fa: avevano scavato alcune buche, grufolando tra le tombe. "È un problema purtroppo noto che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo Roma e Torino, idevastano anche. I facoceriletteralmente invaso il cimitero di Rotoli, dopo aver preso di mira ialla ricerca di cibo. Risultato: lapidi abbattute, veri e propri fossati tra le tombe di marmo, una notte di scorribande. Sono stati gli operai della Reset, la ditta che si occupa della manutenzione del camposanto per conto del Comune siciliano, a vedere per primi lae toccare con mano gli effetti del branco selvatico (e selvaggio). Nel cimitero era rimasto anche il corpovita di uno dei. La prima segnalazione dei temibili ungolati, mossi dalla fame, era arrivata già un mese fa: avevano scavato alcune buche, grufolando tra le tombe. "È un problema purtroppo noto che il ...

