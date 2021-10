(Di venerdì 8 ottobre 2021) Per cercare di sfuggire ai controlli hanno peggiorato le cose, insospettendo ichefine li hanno. E’ successo in via, dove i militari dell’Arma, nell’ambito di un controllocircolazionele, hanno arrestato due, uno del Senegal e l’altro della Costa d’Avorio, entrambi già con precedenti, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tentativo didirezionedeiI due, mentre percorrevano viaa bordo un’utilitaria,dei militari hanno cercato didirezione. Manovra che ha insospettito i ...

Advertising

CorriereCitta : Cassia, provano a cambiare strada alla vista dei carabinieri: inseguiti e arrestati due 19enni -

Ultime Notizie dalla rete : Cassia provano

Sport Web Sicilia

Dal Comunea difendersi: "L'esigenza è dovuta alla necessità di estendere il controllo non ... anche una quinta della scuola elementare Giuseppe Tomassetti di via. Per Anief, l'...E' stato trasferito d'urgenza dal Gemelli al Sant'Eugenio dopo aver subito un delicato intervento chirurgico conseguenza delle gravi ustioni riportate sul corpo dopo aver provato a spegnere un incendi ...Viterbo – Rave party bloccato nel Ternano, decine di partecipanti avrebbero provato a dirigersi verso Bracciano ma sono stati bloccati nuovamente nel Viterbese sulla Cassia. In tutto un centinaio sare ...