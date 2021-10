Borsa | l' Europa chiude in ribasso | tranne Londra +0 | 2%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Chiusura in ribasso per le principali Borse europee, tranne che per Londra (+0,25%) a 7.095 punti. La peggiore è stata Parigi ( - 0,6%) a 6.559 punti, seguita da Francoforte ( - 0,29%) a 15.206 punti ...... nonostante il ritorno positivo, dopo la festa, delladi Shanghai a seguito dei dati sul Pmi ...due giorni fa dopo che la Russia si è resa disponibile ad aumentare le forniture all'. Il ...Chiusura in ribasso per le principali Borse europee, tranne che per Londra (+0,25%) a 7.095 punti. La peggiore è stata Parigi (-0,6%) a 6.559 punti, seguita da Francoforte (-0,29%) a 15.206 punti e Ma ...Continuano a correre i prezzi del petrolio e i titoli del settore brillano in Borsa - Tenaris, Saipem ed Eni i titoli più gettonati a Piazza Affari - Sempre in ascesa i T-bond ...