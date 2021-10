“Anche con tutto il girato, sempre saluti fascisti restano”: la risposta di Corrado Formigli a Giorgia Meloni | VIDEO (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo una settimana di caos, elezioni, inchieste ad orologeria e chi più ne ha più ne metta, Corrado Formigli ha risposto a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia da giorni chiede che le siano date le immagini grezze di tutta l’inchiesta Lobby Nera realizzata da Fanpage, solo allora accetterà di parlare con i giornalisti perchè lei ha detto di non volersi concedere all’audience. Ad una settiamana di distanza, il conduttore di Piazza Pulita ha risposto. Prima con un articolo Elle e poi con l’intervento di apertura della puntata di ieri sera della puntata. Sul settimanale, Formigli ha prima smentito le parole di chi vuole le inchieste ad orologeria, richiamando il ruolo di responsabilità della stampa. «Che cosa avremmo dovuto fare? Attendere l’esito del voto prima di segnalare impresentabili che inneggiano a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo una settimana di caos, elezioni, inchieste ad orologeria e chi più ne ha più ne metta,ha risposto aMeloni. La leader di Fratelli d’Italia da giorni chiede che le siano date le immagini grezze di tutta l’inchiesta Lobby Nera realizzata da Fanpage, solo allora accetterà di parlare con i giornalisti perchè lei ha detto di non volersi concedere all’audience. Ad una settiamana di distanza, il conduttore di Piazza Pulita ha risposto. Prima con un articolo Elle e poi con l’intervento di apertura della puntata di ieri sera della puntata. Sul settimanale,ha prima smentito le parole di chi vuole le inchieste ad orologeria, richiamando il ruolo di responsabilità della stampa. «Che cosa avremmo dovuto fare? Attendere l’esito del voto prima di segnalare impresentabili che inneggiano a ...

