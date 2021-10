Amici di Maria De Filippi non va in onda il 10 ottobre e cambia (di nuovo) giorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) nuovo cambio di palinsesto per Amici di Maria De Filippi che non andrà in onda domenica 10 ottobre. Inizialmente previsto per il sabato pomeriggio, Amici quest’anno ha sperimentato la fascia pomeridiana della domenica lasciando il tradizionale sesto giorno della settimana. Adesso un nuovo cambio di palinsesto sposta il talent show Mediaset al lunedì pomeriggio, ma è un’eccezione. Per far spazio alla Nation League, che questa settimana determinerà il terzo e quarto posto, l’appuntamento con la classe di Maria De Filippi è posticipato e si terrà nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre, sostituendo in via del tutto eccezionale la puntata di Uomini E Donne. Il programma lascerà il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)cambio di palinsesto perdiDeche non andrà indomenica 10. Inizialmente previsto per il sabato pomeriggio,quest’anno ha sperimentato la fascia pomeridiana della domenica lasciando il tradizionale sestodella settimana. Adesso uncambio di palinsesto sposta il talent show Mediaset al lunedì pomeriggio, ma è un’eccezione. Per far spazio alla Nation League, che questa settimana determinerà il terzo e quarto posto, l’appuntamento con la classe diDeè posticipato e si terrà nel pomeriggio di lunedì 11, sostituendo in via del tutto eccezionale la puntata di Uomini E Donne. Il programma lascerà il ...

