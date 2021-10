Allenamento a Castel Volturno | lavoro personalizzato e terapie per due giocatori

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l'ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello eatletico. Chiusura con serie di esercitazioni al tiro. Lobotka prosegue nella sua tabella diin campo. Palestra eper Ounas.FONTE E FOTO: SSC Napoli

Morale alto al centro tecnico di Castel Volturno. Scherzano i due azzurri Fabian Ruiz e Diego Demme: « Ma quanto corre Diego Demme ? Non mi lascia rilassare neppure un minuto. Implacabile frate!» le parole dello spagnolo rimasto a Castel Volturno.