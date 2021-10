Africa | Mattarella | “Continente è partner naturale dell’Ue Non ripetiamo errori”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – “L’rappresenta ildella Ue e l’Europa, non deve ripetere i gravidel passato, per evitare di trovarsi tra qualche anno relegati alla periferia del pianeta”. I due continenti devono cogliere l’opportunità della transizione ecologica, per un “salto di qualità” che porti in prospettiva a costruire “una regione economicamente integrata” nel segno della green economy. È quanto ha affermato il presidente della Repubblica Sergio, aprendo a Roma la conferenza “Incontri con l’2021”, terza edizione della Conferenza interministeriale Italia-che riunisce a Roma le delegazioni di circa 50 Paesini, i rappresentanti dell’Unionena e delle altre principali ...