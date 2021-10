“Un’ottima annata” di Ridley Scott | “cosa decidi | i soldi o la vita”?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’attenzione di un potenziale spettatore rimarrebbe magnetizzato dai grandi nomi coinvolti in “”.alla regia, il premio Oscar Russell Crowe nei panni del protagonista e Freddie Highmore ad interpretarne la versione più giovane. Questo pacchetto hollywoodiano che arriva nelle sale nel 2006 nasce dall’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Peter Mayle. A dare un volto al protagonista troviamo Russell Crowe, ancora una volta diretto dal regista che gli ha permesso di trionfare agli Academy Awards. In questa occasione, però, il divo si trova in un’Europa moderna, che riesce a fare da contraltare all’American Way of Life e il suo essere tutto frenesia, tutto velocità, tutto denaro. La narrazione è ambientata in un’esotica e romantica Provenza, nel mezzo di una dolce campagna ...