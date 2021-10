Una fig*** Caos-Paragone | stacca il collegamento Myrta Merlino lo fulmina | Perché mi hai insultato? | Video

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Se le suonano, Gianluigie Oscar Farinetti. Ospiti entrambi dia L'aria che tira su La7, non fanno nulla per nascondere il reciproco, cordialissimo astio politico. Inizia l'imprenditore, un tempo bandiera della "sinistra alla Renzi" ma capace di stare a galla in ogni condizione di governo. "Ha ragione, io non capisco niente di periferie e di politica, capisce tutto lui. Infatti abbiamo visto il suo risultato eccezionale alle elezioni". Un colpo basso a cuireplica così: "Lo vedi che non capisci un tubo di politica? Abbiamo fatto il 3% in un mese", sottolinea il leader di Italexit. "Un numero più o meno uguale all'auditel delle sue trasmissioni televisive, altissimo - rincara Farinetti, scatenato -. E ora mi taccio, lo lascio parlare ...

Advertising

edo_oox : pov: sei fig* e hai una bella attitude - wjeuIa : @Iesbyanfei Parte intima dell'animo, del cuore; estens. parte più interna di qlco.: nel s. della terra || fig. alle… - Terrucch : RT @rakyhARTness: ??Parmigianino,Madonna dal collo lungo,1534-1540 ??Una dolce e gentile Vergine rappresentata come una nobile con un collo… - rakyhARTness : ??Parmigianino,Madonna dal collo lungo,1534-1540 ??Una dolce e gentile Vergine rappresentata come una nobile con un… - kahnwaldd : RT @Hooverphonic_: parodia /pa·ro·dì·a/ sostantivo femminile 1. Travestimento burlesco di un testo o di uno stile, o anche imitazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Una fig***

Eurosport IT

...i nuovi casi medi di COVID - 19 per 100.000 persone negli ultimi 7 giorni sono in gran parte simili tra le categorie di popolazione completamente vaccinata (. 2). In particolare, c'è anche...... non solo con l'attività diportistica per l'ormeggio dei natanti, ma conserie di iniziative a partire dalla ricostituzione della Scuola di vela . Passione per il mare e per lo sport , competenza ...La storia del fotovoltaico ricorda la favola di Christian Andersen del «brutto anatroccolo» grigio, deriso da molti, che crescendo diventa uno splendido cigno bianco. Sottovalutato a lungo dal mondo e ...La FIG ha pubblicato l'attesissimo listone dei partecipanti ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. I Direttori Tecnici delle varie Naziona ...