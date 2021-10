Terna arbitrale e Var tutta al femminile per Andorra-Inghilterra

(Di giovedì 7 ottobre 2021) È sempre maggiore lo spazio che le donne con merito si stanno ritagliando nel mondo. L’Uefa è piuttosto recettiva da questo punto di vista e per, sfida valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, è stata designata una(più la Var)al. Dirigerà l’incontro l’ucraina Kateryna Monzul, le assistenti saranno le connazionali Striletska e Grushko, mentre al Var ci sarà la francese Stephanie Frappart. L'articolo ilNapolista.

