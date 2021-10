Seconda dose, più rischi di miocardite con Moderna rispetto a Pfizer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rischio di miocardite dopo la Seconda dose del vaccino è maggiore con Moderna rispetto a Pfizer. I dati arrivano da tre studi: uno sulla rivista scientifica Jama e altri due su The New England of Medicine. Dove si analizzano le ultime segnalazioni arrivate e si sottolinea la rarità dei casi. Ma si aggiunge che “il rischio di miocardite negli uomini più giovani possa essere maggiore dopo una Seconda dose” del vaccino Moderna invece di Pfizer. La maggior parte dei casi si è concentrata nella popolazione al di sotto dei 30 anni. Rimane però un aspetto chiave: il rischio di avere dei problemi al cuore dopo la Seconda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilo didopo ladel vaccino è maggiore con. I dati arrivano da tre studi: uno sulla rivista scientifica Jama e altri due su The New England of Medicine. Dove si analizzano le ultime segnalazioni arrivate e si sottolinea la rarità dei casi. Ma si aggiunge che “ilo dinegli uomini più giovani possa essere maggiore dopo una” del vaccinoinvece di. La maggior parte dei casi si è concentrata nella popolazione al di sotto dei 30 anni. Rimane però un aspetto chiave: ilo di avere dei problemi al cuore dopo la...

Advertising

Adnkronos : #Moderna, Ema analizza dati: ipotesi più rischi per cuore dopo seconda dose. - istsupsan : ??#COVID19, EFFICACIA #VACCINI #mRNA RESTA ALTA ? nei primi mesi rimane elevata protezione del rischio di infezione… - Ruffino_Lorenzo : Il 72.6% della popolazione totale è stato completamente vaccinato e il 4.3% è in attesa di seconda dose. Ha ricevut… - capitanoachab6 : RT @liliaragnar: Ho il presentimento infausto che la 3* dose fara' un ecatombe...vediamo per quanto riusciranno a nascondere anche questa ,… - liliaragnar : Ho il presentimento infausto che la 3* dose fara' un ecatombe...vediamo per quanto riusciranno a nascondere anche q… -