Rami Malek su Kate Middleton: "Le ho fatto una domanda che l'ha lasciata sconcertata" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Rami Malek una volta ha fatto una domanda a Kate Middleton che l'ha lasciata 'sconcertata' ed in seguito si è offerto di lavorare come babysitter per il Duca e la Duchessa di Cambridge. Rami Malek ha rivelato che una volta ha fatto una serie di domande un po' personali ai reali inglesi durante uno spettacolo di premiazione, lasciando Kate Middleton letteralmente sconcertata. L'attore premio Oscar, che la scorsa settimana si è riunito con il principe William e la duchessa di Cambridge presso la premiere di No Time To Die, ha parlato dell'esperienza durante l'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live. "Lavorano così duramente per conoscere tutti quelli che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021)una volta haunache l'ha' ed in seguito si è offerto di lavorare come babysitter per il Duca e la Duchessa di Cambridge.ha rivelato che una volta hauna serie di domande un po' personali ai reali inglesi durante uno spettacolo di premiazione, lasciandoletteralmente. L'attore premio Oscar, che la scorsa settimana si è riunito con il principe William e la duchessa di Cambridge presso la premiere di No Time To Die, ha parlato dell'esperienza durante l'ultimo episodio del Jimmy Kimmel Live. "Lavorano così duramente per conoscere tutti quelli che ...

