Parmigiana di zucca | si inforna senza pre-grigliare nulla!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ladialtro non è che la vera regina della tavola d’autunno. Prelibata, profumata, morbidissima, un piatto unico che potrete servire come antipasto o secondo ad una cena con gli amici di sempre per stupirli avvolgendoli in un tripudio di sapori stagionali. E le buone notizie non finiscono qui! Con la nostra ricetta specialissima, potrete servirvi dell’ortaggio a crudo,friggerlo, grigliarlo orlo prima. Arricchita di prosciutto cotto e mozzarella, questa preparazione vi permetterà di raccogliere un successo e uno stupore collettivo, davvero lusinghieroperdere troppo tempo dietro ai fornelli. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per unaper 4 ...