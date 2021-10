Navalny insignito dal premio Cavaliere della Libertà

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il leader dell’opposizione russa Aleksejè statodala Varsavia. Non è l’unicovinto ieri dall’oppositore. Lui e la sua fondazione anticorruzione hanno infatti vinto anche il primo tedesco M100 Media Award per la democrazia e ladi espressione.a Varsavia dal

Alexei Navalny, attivista dell'opposizione russa che sta scontando la sua pena in una colonia penale dallo scorso febbraio, è stato insignito del premio Cavaliere della Libertà durante l'evento organizzato in Polonia.