Mozart rivive al Parco degli Acquedotti | da LAZIOSound il pluripremiato Quartetto EOS

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Si chiamano Elia, Giacomo, Alessandro e Silvia sono giovanissimi (tutti Under 25), e hanno già vinto molti premi nazionali ed internazionali. Insieme formano ilEos che dopo la vittoria nella categoria I Lovedi(il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per sostenere la produzione, promozione, distribuzione e l’internazionalizzazione dei giovani musicisti Under35), il 6 Ottobre presentano il loro nuovo lavoro: Mov. 1 Allegro vivace assai, interpretazione fresca appassionata e precisa della prima parte did’archi n. 14 in sol maggiore K 387 di, una composizione che l’enfant prodige scrisse nel 1782. @Comunicazione GenerAzioni GiovaniAd accompagnare il brano, un videoclip che porta le notea risuonare nel ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mozart rivive

Paolo Gianlorenzo

La figura di Francesca da Rimini, un mito universale,al Teatro Galli grazie all'étoile che ... Strokes Through The Tail , composto sulle note della Sinfonia in sol minore die condotto ...La figura di Francesca da Rimini, un mito universale,al Teatro Galli grazie all'étoile che ... Strokes Through The Tail , composto sulle note della Sinfonia in sol minore die condotto ...