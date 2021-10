Meteo, allerta su regioni adriatiche e al Sud: le previsioni di venerdì 8 ottobre (Di giovedì 7 ottobre 2021) I prossimi giorni saranno caratterizzati da piogge, temporali e possibili nubifragi. Un ciclone si posizionerà al Meridione mantenendo compromesso il tempo al Sud e sulle regioni adriatiche centrali. Il resto d'Italia inizierà ad essere protetto dall'alta pressione delle Azzorre che avanzerà dai settori occidentali. Continueranno a soffiare venti freddi di Bora, Grecale e Tramontana che faranno crollare le temperature dapprima al Nord e successivamente anche al Centro-Sud. I valori andranno sotto la media del periodo di 4-6 gradi praticamente su tutta l'Italia. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 ottobre 2021) I prossimi giorni saranno caratterizzati da piogge, temporali e possibili nubifragi. Un ciclone si posizionerà al Meridione mantenendo compromesso il tempo al Sud e sullecentrali. Il resto d'Italia inizierà ad essere protetto dall'alta pressione delle Azzorre che avanzerà dai settori occidentali. Continueranno a soffiare venti freddi di Bora, Grecale e Tramontana che faranno crollare le temperature dapprima al Nord e successivamente anche al Centro-Sud. I valori andranno sotto la media del periodo di 4-6 gradi praticamente su tutta l'Italia.

