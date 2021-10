Marca sui fischi a Donnarumma: “Un inferno. Quello che ha subito Morata all’Europeo non è stato niente in confronto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La ‘speciale’ accoglienza del San Siro a Gigio Donnarumma ha lasciato perplessi anche i colleghi spagnoli di Marca, che a tal riguardo scrivono: “Noi spagnoli non siamo gli unici a fischiare i nostri giocatori. Quello che ha subito Morata all’Europeo non è stato niente in confronto all’inferno che ha dovuto attraversare Donnarumma a San Siro. E tutto perché non ha rinnovato con il Milan ed è andato al PSG. fischi per tutti i 90 minuti, durante i quali il portiere quasi regalava un gol a Marcos Alonso”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) La ‘speciale’ accoglienza del San Siro a Gigioha lasciato perplessi anche i colleghi spagnoli di, che a tal riguardo scrivono: “Noi spagnoli non siamo gli unici aare i nostri giocatori.che hanon èinall’che ha dovuto attraversarea San Siro. E tutto perché non ha rinnovato con il Milan ed è andato al PSG.per tutti i 90 minuti, durante i quali il portiere quasi regalava un gol a Marcos Alonso”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LucianoSiri68 : @EmanueleForlani @MCaronni Neanche in terza categoria si marca davanti sui cross - Tripyat0 : @Top_Marti Tutti a focalizzarvi sulla marca del PC, quando il tweet parla chiaramente del fatto che sui treni non d… - rotatonda : Gentile Dott. Draghi, perchè non cominciate rendendo la marca da bollo virtuale e pagabile dal cellulare? Semplific… - 0_alwayssmile_0 : @nomorefleurs io avevo preso un asus che costava sui 200 e mi trovo benissimo, anche perché prima ne avevo un altro della stessa marca - FarSenza : Un esemplare di Lulù che marca il territorio. Cmq Manuel stava dicendo qualcosa sui baci del mondo parallelo, quell… -