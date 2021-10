Lulù Selassié in crisi, Manuel frena: “Fuori non ci sarà nulla. Non mi piace essere toccato” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lulù Selassié continua ad essere in crisi per il rapporto che ha con Manuel Bortuzzo. Adesso anche le sorelle Clarissa e Jessica le hanno consigliato di mollare un po’ la presa e di non pretendere sempre di dormire con il nuotatore. Così ieri sera la 23enne ha chiesto al suo “partner” di parlare della loro situazione. La Selassié ha spiegato a Manuel che sta male perché lei sente il bisogno di avere più attenzioni, ma vede che lui non riesce a dargliele.. “Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopo essere stato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 ottobre 2021)continua adinper il rapporto che ha conBortuzzo. Adesso anche le sorelle Clarissa e Jessica le hanno consigliato di mollare un po’ la presa e di non pretendere sempre di dormire con il nuotatore. Così ieri sera la 23enne ha chiesto al suo “partner” di parlare della loro situazione. Laha spiegato ache sta male perché lei sente il bisogno di avere più attenzioni, ma vede che lui non riesce a dargliele.. “Tu non devi dare di più se non ti va. A me va di stare con te amore. Però attenzione, non sei un mio prigioniero che torna in gabbia da me dopostato con gli amici. Però vedo la tua faccia in questo momento e sembri irritato. Non voglio circuirti troppo, però mi farebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié "Letto - gate" al GF Vip, Lulù e Manuel Bortuzzo continuano a discutere e 'coinvolgono' tutta la Casa Successivamente Lulù entrando in camera si è sfogata: Io lo rispetto e gli voglio bene... mi viene da piangere. Voglio solo essere coccolata, ho solo bisogno di affetto. Io gli faccio un sacco di ...

GF Vip, Lulù Selassié dopo la lettera della ex di Manuel: "Non me ne frega un ca**o" Commozione al Grande Fratello Vip 6 In occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda lunedì sera su Canale 5, la reazione di Lulù Selassié alla lettera dell'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo si è fatta notare. Infatti, durante la lunga diretta il 26enne ha ricevuto una missiva da parte della sua ex [?] L'articolo GF Vip, Lulù ...

