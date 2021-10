Lorenzo Kocis La Russa eletto nel Municipo I a Milano: “Mi impegnerò per una movida più sicura” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Corriere della Sera li ha definiti i Maldini della politica. Tutti con la stessa maglia, quella della destra italiana: Msi, poi An, ora Fratelli d’Italia. Lorenzo La Russa, secondogenito di Ignazio, è stato infatti il più votato di Fratelli d’Italia per il Municipio 1 di Milano con 241 preferenze. Il nonno Antonino La Russa infatti è stato senatore del Movimento Sociale Italiano del dopoguerra. Il padre Ignazio La Russa è stato ministro della Difesa e attualmente è vicepresidente del Senato. LEGGI ANCHE La Russa: «Il Msi è la storia di un popolo senza paura». L'intervista La Russa: «L'inno nazionale sia inserito nella Costituzione» Figlio secondogenito di Ignazio – i due fratelli sono Geronimo e Leonardo Apache – Lorenzo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Corriere della Sera li ha definiti i Maldini della politica. Tutti con la stessa maglia, quella della destra italiana: Msi, poi An, ora Fratelli d’Italia.La, secondogenito di Ignazio, è stato infatti il più votato di Fratelli d’Italia per il Municipio 1 dicon 241 preferenze. Il nonno Antonino Lainfatti è stato senatore del Movimento Sociale Italiano del dopoguerra. Il padre Ignazio Laè stato ministro della Difesa e attualmente è vicepresidente del Senato. LEGGI ANCHE La: «Il Msi è la storia di un popolo senza paura». L'intervista La: «L'inno nazionale sia inserito nella Costituzione» Figlio secondogenito di Ignazio – i due fratelli sono Geronimo e Leonardo Apache –...

