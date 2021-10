Lite furibonda tra due tori: uno dei due scappa in paese e poi si ferma in un hotel con centro benessere (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se due tori litigano c’è da scommettere che la faccenda prenderà una piega di difficile gestione. Così è stato per il bestione nero (con macchia bianca) che martedì 5 maggio è stato visto aggirarsi per le stradine di Castione della Presolana e poi fermarsi all’hotel Milano Alpen Spa di Bratto. Lì non ha approfittato del centro benessere ma dell’erba del giardino. Cosa ci faceva il toro lontano dall’alpeggio? Ebbene, aveva litigato con un altro toro: i due si sono letteralmente scornati e mentre per calmare e catturare quello rimasto più vicino all’alpeggio c’è voluto relativamente poco, per quanto riguarda il toro viveur, il frequentatore di alberghi di lusso che pesa 10 quintali la cosa è andata per le lunghe: era veramente arrabbiato. A nulla è servita la gitarella in paese: non si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Se duelitigano c’è da scommettere che la faccenda prenderà una piega di difficile gestione. Così è stato per il bestione nero (con macchia bianca) che martedì 5 maggio è stato visto aggirarsi per le stradine di Castione della Presolana e poirsi all’Milano Alpen Spa di Bratto. Lì non ha approfittato delma dell’erba del giardino. Cosa ci faceva il toro lontano dall’alpeggio? Ebbene, aveva litigato con un altro toro: i due si sono letteralmente scornati e mentre per calmare e catturare quello rimasto più vicino all’alpeggio c’è voluto relativamente poco, per quanto riguarda il toro viveur, il frequentatore di alberghi di lusso che pesa 10 quintali la cosa è andata per le lunghe: era veramente arrabbiato. A nulla è servita la gitarella in: non si è ...

Advertising

ekuonews : VIDEO | Regione, furibonda la lite in aula tra Pettinari e Marsilio - infoitcultura : Anticipazioni Una Vita, trame dal 9 al 15 ottobre 2021: Ildefonso e Camino, lite furibonda - leviticca : @vale_enne A me degli sposi non interessa, spero solo in una lite furibonda Mabel Vs Patrizia - Czinforma : - infoitcultura : Meghan Markle lite furibonda con la Regina: il commento spiazzante di Harry -