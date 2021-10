La sanatoria è un mezzo flop | 127mila migranti nel limbo per motivi burocratici

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Demba è nato in Senegal, ma da 18 anni vive in Italia. Ha sempre lavorato, ma non ha mai avuto un permesso di soggiorno. «Stavolta speravo di farcela. Da quando sono arrivato non sono potuto tornare a casa. I miei due figli ormai sono grandi», racconta. Quattordici mesi dopo la chiusura della2020 Demba non ha saputo nulla della sua richiesta di regolarizzazione. Non è un caso isolato: finora il 58,5% delle domande non hanno avuto risposta. I dati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...di "lavoro grigio" cosa vogliamo dire? E' un aspetto del lavoro irregolare che si colloca in... L'ex ministra Bellanova ha lanciato una sorta diche si è però rivelata un flop per le ......di un atto aPEC non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza, ben potendosi applicare alla specie l'istituto della...di Federica Pacella Doveva essere la via per regolarizzare le posizioni lavorative in ambito domestico e agricolo, ma la sanatoria del 2020 si sta trasformando in un incubo per addetti stranieri e dat ..."Restiamo certi della bontà e della coerenza giuridica della norma impugnata". Lo dichiara l'assessore regionale all'Ambiente Toto Cordaro.