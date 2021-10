“Impoverimento spaventoso | serve il reddito di esistenza” Intervista ad Aboubakar Soumahoro

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021), attivista sindacale e sociale, promotore della rete Invisibili in Movimento, risponde al telefono da Riace. Ha appena incontrato Mimmo Lucano per “meditare e pianificare” nuove azioni volte “parteggiare per i valori alti della vita”. Venerdì sarà alla Casa della Carità a Milano per lanciare la sua proposta di unminimo sganciato dal lavoro: undefinito “di”., perché ritiene necessario unminimo svincolato dal lavoro? “A livello europeo abbiamo 85 milioni di persone che vivono in condizioni die marginalità. In Italia l’è cresciuto in modo, con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta. Dietro a questi numeri, ci ...