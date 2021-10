Il report sulle vittime di pedofilia nella Chiesa francese deve far riflettere il Vaticano (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Francia è sconvolta: 216.000 sono stati i minorenni o i maggiorenni fragili abusati da sacerdoti cattolici dal 1950 a oggi, cifra che sale a 320.000 se si calcolano gli abusi commessi da diaconi, catechisti, responsabili dei giovani o da personale ecclesiastico. È questo lo sconvolgente risultato di una commissione di inchiesta presieduta da Jean Marc Sauvé (9 donne tra i venti esperti e anche un medico musulmano), istituita dalla Conferenza Episcopale di Francia e dalla Conferenza delle organizzazioni cattoliche, che ha lavorato per mesi interrogando ben 30.000 persone. Oltre alla enormità del fenomeno pedopornografico, il dato nuovo e interessante è che dopo la famiglia, l’ambito sociale della Chiesa è al secondo posto tra quelli (colonie di vacanze, scuole, club sportivi ecc.) nei quali ragazze e ragazzi hanno denunciato violenze e abusi sessuali. Il 3,75% è la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Francia è sconvolta: 216.000 sono stati i minorenni o i maggiorenni fragili abusati da sacerdoti cattolici dal 1950 a oggi, cifra che sale a 320.000 se si calcolano gli abusi commessi da diaconi, catechisti, responsabili dei giovani o da personale ecclesiastico. È questo lo sconvolgente risultato di una commissione di inchiesta presieduta da Jean Marc Sauvé (9 donne tra i venti esperti e anche un medico musulmano), istituita dalla Conferenza Episcopale di Francia e dalla Conferenza delle organizzazioni cattoliche, che ha lavorato per mesi interrogando ben 30.000 persone. Oltre alla enormità del fenomeno pedopornografico, il dato nuovo e interessante è che dopo la famiglia, l’ambito sociale dellaè al secondo posto tra quelli (colonie di vacanze, scuole, club sportivi ecc.) nei quali ragazze e ragazzi hanno denunciato violenze e abusi sessuali. Il 3,75% è la ...

