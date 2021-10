Gf Vip 6, Francesca Cipriani su Lulù: “ha bisogno di aiuto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Al Gf Vip 6, la Cipriani ha denunciato una situazione difficile vissuta dalla concorrente Lulù e la notizia sta sconvolgendo il web. Una notizia non proprio tranquilla quella divulgata dall’ex… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 7 ottobre 2021) Al Gf Vip 6, laha denunciato una situazione difficile vissuta dalla concorrentee la notizia sta sconvolgendo il web. Una notizia non proprio tranquilla quella divulgata dall’ex… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da MariaGalizia su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Francesca Cipriani: “Lulù Selassié dopo mangiato va in bagno a vomitare, ha bisogno di aiuto” - infoitcultura : Francesca Cipriani rivede il fidanzato al Gf Vip e va fuori di testa: due bodyguard costretti a intervenire - infoitcultura : Francesca Cipriani infrange il regolamento e non rispetta il freeze: il Gf Vip punisce tutti - IsaeChia : #GfVip 6, Francesca Cipriani: “Lulù Selassié dopo mangiato va in bagno a vomitare, ha bisogno di aiuto” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, inquilini in guai grossi: tutta colpa di Francesca Cipriani -