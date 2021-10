Fino all’ultimo battito: cosa è successo nella seconda puntata (Di giovedì 7 ottobre 2021) cosa è successo nella seconda puntata di Fino all’ultimo battito andata in onda lo scorso giovedì su Rai 1? nella scorsa puntata la situazione per Diego Mancini si è complicata sempre di più e si è fatta molto pericolosa. Il cardiochirurgo si è ritrovato a dover fare i conti con un risvolto alquanto drammatico. In particolare, il piano architettato da Cosimo Patruno, è riuscito con successo, in quanto il mafioso è riuscito a scappare dall’ospedale nella quale era ricoverato. A causa di ciò, la pm Pansini, che guida le indagini, ha nutrito diversi dubbi sul personale dell’ospedale e si è convinta che sia stato qualcuno dall’interno a favorire la fuga del criminale. Intanto Mino si è ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021)diandata in onda lo scorso giovedì su Rai 1?scorsala situazione per Diego Mancini si è complicata sempre di più e si è fatta molto pericolosa. Il cardiochirurgo si è ritrovato a dover fare i conti con un risvolto alquanto drammatico. In particolare, il piano architettato da Cosimo Patruno, è riuscito con, in quanto il mafioso è riuscito a scappare dall’ospedalequale era ricoverato. A causa di ciò, la pm Pansini, che guida le indagini, ha nutrito diversi dubbi sul personale dell’ospedale e si è convinta che sia stato qualcuno dall’interno a favorire la fuga del criminale. Intanto Mino si è ...

