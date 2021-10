(Di giovedì 7 ottobre 2021) "Stiamo facendo un grande lavoro con il team, non sono preoccupato, e questo resta comunque un grande 2021. Quindi, anche se finissi secondo in, la mianon cambierebbe". Così il pilota ...

Advertising

glooit : F1: Verstappen, finire 2/o in campionato non mi cambia la vita leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen finire

ANSA Nuova Europa

ha poi parlato brevemente del tracciato di gara, che ha detto di apprezzare, anche se ha ricordato i problemi di aderenza avuti nella scorsa stagione. "Credo che farei il tifo per Alonso. ...C'è chi ne ha approfittato comeper passare da settimo a secondo, e chi invece, ... mentre Leclerc, da settimo che era, ha sognato di agguantare il podio prima difuori e concludere ..."Stiamo facendo un grande lavoro con il team, non sono preoccupato, e questo resta comunque un grande 2021. Quindi, anche se finissi secondo in campionato, la mia vita non cambierebbe". (ANSA) ...Il pilota olandese ha mostrato ancora una volta grande distacco di fronte al tema lotta iridata alla vigilia del Gran Premio di Turchia ...