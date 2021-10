Enrico Varriale salta le partite della Nazionale dopo la denuncia di stalking (Di giovedì 7 ottobre 2021) Indagato per stalking, stop a Varriale: «Ma proverò che non sono un mostro» La Stampa, pagina 33, di Michela Tamburrino. Enrico Varriale, ex vicedirettore di Raisport, non andrà in video a commentare le finali di Nation League del 10 ottobre. Non una sospensione, ma «una decisione presa di comune accordo con l’azienda» per ragioni di opportunità dopo la denuncia presentata in estate contro il giornalista per stalking nei confronti della sua ex compagna che lo vede indagato dalla procura di Roma. Il gip Monica Ciancio ha disposto nei confronti del conduttore la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’ordine di «non comunicare con lei neppure per interposta persona». Nel ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 7 ottobre 2021) Indagato per, stop a: «Ma proverò che non sono un mostro» La Stampa, pagina 33, di Michela Tamburrino., ex vicedirettore di Raisport, non andrà in video a commentare le finali di Nation League del 10 ottobre. Non una sospensione, ma «una decisione presa di comune accordo con l’azienda» per ragioni di opportunitàlapresentata in estate contro il giornalista pernei confrontisua ex compagna che lo vede indagato dalla procura di Roma. Il gip Monica Ciancio ha disposto nei confronti del conduttore la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’ordine di «non comunicare con lei neppure per interposta persona». Nel ...

