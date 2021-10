Draghi: «L’azione di governo non segue il calendario elettorale, sempre rispettati gli impegni». Verso la riduzione delle quarantene a scuola (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è conclusa la prima cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza – il Pnrr – italiano, per l’utilizzo dei fondi del Next Generation Eu, stanziati dalla Commissione europea in reazione alla crisi economica post Coronavirus. Ad aprire la conferenza stampa sugli esiti dell’incontro, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ai cui lati siedono i ministri dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e dell’Università, Maria Cristina Messa. «Oggi – ha detto il premier – iniziamo questo percorso dall’istruzione, dalla formazione e dalla ricerca. Un po’ perché il piano deve disegnare l’Italia di domani per quelli che, oggi, sono giovani. E un po’ per lo straordinario evento di Parisi insignito del Nobel, che ci ha fatto pensare alle nostre potenzialità». Prima di passare la parola Bianchi, Draghi ha voluto sottolineare che «in ogni cosa che noi ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si è conclusa la prima cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza – il Pnrr – italiano, per l’utilizzo dei fondi del Next Generation Eu, stanziati dalla Commissione europea in reazione alla crisi economica post Coronavirus. Ad aprire la conferenza stampa sugli esiti dell’incontro, il presidente del Consiglio Mario, ai cui lati siedono i ministri dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e dell’Università, Maria Cristina Messa. «Oggi – ha detto il premier – iniziamo questo percorso dall’istruzione, dalla formazione e dalla ricerca. Un po’ perché il piano deve disegnare l’Italia di domani per quelli che, oggi, sono giovani. E un po’ per lo straordinario evento di Parisi insignito del Nobel, che ci ha fatto pensare alle nostre potenzialità». Prima di passare la parola Bianchi,ha voluto sottolineare che «in ogni cosa che noi ...

