Discoteche al 35% | Speranza | Sempre messo avanti il diritto alla salute

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ministro dellaRoberto- a proposito delleal 35% di capienza - lo afferma con convinzione a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius , in Sardegna: "In questi mesi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche 35%

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alla riapertura dellema a una condizione: che all'interno venga rispettato un riempimento massimo del% e all'esterno al massimo del 50%. Per altro, questo calcolo va effettuato considerando anche il ...Così il ministro della Salute, Roberto Speranza , a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius, sulleal% di capienza . 'In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il diritto alla ...«In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il diritto alla salute». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine del 78/o congresso Fimmg a ...Flavio Briatore è una furia contro il Cts, che ha dato il via libera alla riapertura delle discoteche ma con capienza massima inferiore al 50% ...