Ciclismo | Joe Dombrowski correrà con l’Astana dal 2022 | un biennale per l’americano in squadra con Nibali

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’annuncio è arrivato: Joepernel, dopo aver firmato un contrattosi legherà alla compagine kazaka, reduce da un paio di stagioni nella UAE Team Emirates. Per, che quest’anno ha vinto la prima tappa in carriera in un Grande Giro (Giro d’Italia) ovvero la Piacenza-Sestola di 187 km, l’occasione che gli offreè da sfruttare: “E’ una grandecon una storia lunga e importante. Sono molto felice di farne parte“, le parole dello statunitense che ha aggiunto: “Non vedo l’ora di incontrare i membri dellae iniziare il lavoro insieme. Qualunque sarà il mio ruolo, sono orgoglioso di essere stato scelto“. Il rappresentante degli States, la ...

