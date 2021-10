Calenda rompe gli indugi e voterà per Gualtieri: “Ma non è un’indicazione di voto” | VIDEO (Di giovedì 7 ottobre 2021) Virginia Raggi ha promesso un caffè a Enrico Michetti, ma è probabile che si incontrerà in Campidoglio anche con Roberto Gualtieri. Mentre a Roma proseguono le grandi manovre politiche in vista del ballottaggio (in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre), Carlo Calenda rompe gli indugi e spiega i motivi che lo porteranno a votare per il candidato del Partito Democratico. Il leader di Azione, però, dice che la sua non è un’indicazione di voto, né un apparentamento. Calenda voterà Gualtieri, ma dice che non è indicazione di voto Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, il terzo classificato al primo turno delle elezioni capitoline ha spiegato i motivi della sua scelta. Non si tratta, in realtà, di una novità perché ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Virginia Raggi ha promesso un caffè a Enrico Michetti, ma è probabile che si incontrerà in Campidoglio anche con Roberto. Mentre a Roma proseguono le grandi manovre politiche in vista del ballottaggio (in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre), Carloglie spiega i motivi che lo porteranno a votare per il candidato del Partito Democratico. Il leader di Azione, però, dice che la sua non èdi, né un apparentamento., ma dice che non è indicazione diOspite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, il terzo classificato al primo turno delle elezioni capitoline ha spiegato i motivi della sua scelta. Non si tratta, in realtà, di una novità perché ...

Advertising

a70199617 : RT @neXtquotidiano: #Calenda rompe gli indugi e voterà per #Gualtieri: “Ma non è un’indicazione di voto” | VIDEO - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: #Calenda rompe gli indugi e voterà per #Gualtieri: “Ma non è un’indicazione di voto” | VIDEO - neXtquotidiano : #Calenda rompe gli indugi e voterà per #Gualtieri: “Ma non è un’indicazione di voto” | VIDEO - Mainaxcs : @Ste_Mazzu @DottorWatson Gli conviene tenere calenda vicino, così rompe meno il cazzo, e toglie il terreno a Renzi… - d_granuzzo : @AlvisiConci @Paroledipaola In effetti ci siamo sperticate egli endorsement a Calenda per tutta la campagna eletto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda rompe Con il lockdown italiani più green nel fai da te Sorpresa dalla Generazione Y: il 36% ha dichiarato che se un elettrodomestico si rompe lo cambia ... Read More In Evidenza Calenda: 'Voti? Non sono miei e non posso cederli' 6 Ottobre 2021 Dopo i ...

Roma verso il ballottaggio Vittorio Sgarbi, deputato del Misto e assessore alla Cultura in pectore di un'eventuale giunta Michetti, rompe subito gli indugi proponendo per Calenda un posto nel governo della città. Il leader di ...

Calenda voterà Gualtieri, ma dice che non è indicazione di voto | VIDEO neXt Quotidiano Calenda voterà Gualtieri, ma dice che non è indicazione di voto Mentre Virginia Raggi ha un "appuntamento" per un caffè con Michetti, il leader di Azione ha fatto la sua scelta ...

Comunali Roma, Calenda: “Abbiamo lottato con entusiasmo, onore e determinazione” A chi ha avuto fiducia in un modo serio e appassionato di fare politica Così l’ex ministro Carlo Calenda commenta il risultato elettorale alle comunali di Roma, aggiungendo: “Siamo terzi, il che è un ...

Sorpresa dalla Generazione Y: il 36% ha dichiarato che se un elettrodomestico silo cambia ... Read More In Evidenza: 'Voti? Non sono miei e non posso cederli' 6 Ottobre 2021 Dopo i ...Vittorio Sgarbi, deputato del Misto e assessore alla Cultura in pectore di un'eventuale giunta Michetti,subito gli indugi proponendo perun posto nel governo della città. Il leader di ...Mentre Virginia Raggi ha un "appuntamento" per un caffè con Michetti, il leader di Azione ha fatto la sua scelta ...A chi ha avuto fiducia in un modo serio e appassionato di fare politica Così l’ex ministro Carlo Calenda commenta il risultato elettorale alle comunali di Roma, aggiungendo: “Siamo terzi, il che è un ...