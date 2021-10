Borsa: Milano accelera (+1,45%), sprint Enel e Stellantis (Di giovedì 7 ottobre 2021) accelera Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa, che volgono al rialzo in vista di una soluzione sulla questione dell'aumento del tetto sul debito. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,45% a 25. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021)Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa, che volgono al rialzo in vista di una soluzione sulla questione dell'aumento del tetto sul debito. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,45% a 25.

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa: Milano accelera (+1,45%), sprint Enel e Stellantis Accelera Piazza Affari in attesa dell'avvio degli scambi Usa, che volgono al rialzo in vista di una soluzione sulla questione dell'aumento del tetto sul debito. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,45% a 25.

Borsa: Europa corre, bene futures, giù gas, Milano +1,35% Seguono Parigi (+1,47%), con ArcelorMittal (+4,4%) e Renault (+3,12%), Milano e Francoforte (+1,35% entrambe) e Londra (+1,03%). Sugli scudi Enel (+3,34%), Stellantis (+2,94%) e Deutsche Bank (+4,16%)...

