Ballando con le Stelle: svelate le coppie di vip e ballerini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il prossimo 16 ottobre inizierà una nuova edizione di Ballando con le Stelle, sempre condotto da Milly Carlucci. Proprio ieri, però, sono state rivelate le 13 coppie formate da vip e ballerini che prenderanno parte alla competizione. Tre i rappresentanti del panorama sportivo italiano: Andrea Iannone che ballerà con Lucrezia Lando, Alvise Rigo in coppia con Tove Villfor e l’ex calciatore Fabio Galante insieme a Giada Lini. Dal mondo della musica, invece, la partecipazione di Al Bano che danzerà assieme a Oxana Lebedew, Arisa insieme a Vito Coppola, Mietta in coppia con Maykel Fonte, Morgan assieme ad Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno che danzerà con Samuel Peron e Memo Remigi in coppia con Maria Ermachkova. Altri personaggi noti che parteciperanno assieme ai ballerini e alle ballerine ... Leggi su trashblog (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il prossimo 16 ottobre inizierà una nuova edizione dicon le, sempre condotto da Milly Carlucci. Proprio ieri, però, sono state rivelate le 13formate da vip eche prenderanno parte alla competizione. Tre i rappresentanti del panorama sportivo italiano: Andrea Iannone che ballerà con Lucrezia Lando, Alvise Rigo in coppia con Tove Villfor e l’ex calciatore Fabio Galante insieme a Giada Lini. Dal mondo della musica, invece, la partecipazione di Al Bano che danzerà assieme a Oxana Lebedew, Arisa insieme a Vito Coppola, Mietta in coppia con Maykel Fonte, Morgan assieme ad Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno che danzerà con Samuel Peron e Memo Remigi in coppia con Maria Ermachkova. Altri personaggi noti che parteciperanno assieme aie alle ballerine ...

Advertising

BanoPower : Albano sarà presente come concorrente nel programma ballando con le stelle che inizierà il sabato alle 20:35 su Rai… - Jen_underone : Ho appena viste le coppie di Ballando con le stelle ed il mio primo pensiero è stato: “come ci starebbe bene Franci… - flamanc24 : RT @fraversion: e dopo questo ingresso cult, Lilli Gruber pronta per diventare “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle. #OggiEU… - romi_andrio : RT @fraversion: e dopo questo ingresso cult, Lilli Gruber pronta per diventare “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle. #OggiEU… - GYU00HEE : @T4ECAKES il mitico Lorenzo Fragola, favij, Benji e Fede, qualche cantante di amici, metà cast di Ballando con le stelle, e basta credo (?) -