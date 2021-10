Atletica | l’età dell’oro dello sprint italiano Jacobs e Tortu il presente | ma scalpitano Patta | Polanco e non solo…

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Che questa sia una delle etàormai è fuori di dubbio ma la domanda che sorge in questa fase di grande euforia e di parziale attesa per la prossima stagione, è se questa età possa durare a lungo o si rivelerà solo un picco momentaneo. L’impressione che le basi siano gettate per vedere l’Italia ancora per un bel po’ di tempo protagonista nelle gare veloci e che il divertimento possa proseguire. Marcellè all’apice della sua carriera e finchè lui terrà gli standard di Tokyo sarà il punto di riferimento del settore in Italia e il punto di forza di una staffetta veloce che potrà ancora dire la sua dopo l’oro in Giappone. Il rivale e compagno di Marcellè Filippo, campione di tutto a livello giovanile e sbocciato anche a ...