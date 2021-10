All'asilo i bambini scelgono il colore del proprio grembiule (Di giovedì 7 ottobre 2021) Casciana Terme Lari (Pisa), 7 ottobre 2021 - Bambine e bambini liberi di scegliere il colore del proprio grembiule , non più solo rosa o azzurro. Succede alla scuola paritaria dell'infanzia Santa ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Casciana Terme Lari (Pisa), 7 ottobre 2021 - Bambine eliberi di scegliere ildel, non più solo rosa o azzurro. Succede alla scuola paritaria dell'infanzia Santa ...

All'asilo i bambini scelgono il colore del proprio grembiule La Nazione All'asilo i bambini scelgono il colore del proprio grembiule Casciana Terme Lari (Pisa), 7 ottobre 2021 - Bambine e bambini liberi di scegliere il colore del proprio grembiule, non più solo rosa o azzurro. Succede alla scuola paritaria dell'infanzia Santa Lucia ...

