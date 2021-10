Adele è pronta a tornare con “Easy on me” e un nuovo album (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’attesa è ormai quasi terminata. Il nuovo singolo di Adele uscirà venerdì 15 ottobre. Dopo cinque anni di pausa dalla scena musicale, la cantante è pronta a rimettere in moto la sua carriera e lo farà con il suo inconfondibile stile che da anni la caratterizza e la contraddistingue nel panorama musicale internazionale. Il nuovo singolo si chiamerà Easy on me e sarà il brano con il quale l’artista musicale preannuncerà il nuovo album. Questo è il quarto disco per Adele, dopo 19, 21 e 25, e che probabilmente inaugurerà un nuovo capitolo della sua carriera, senza però perdere quel classicismo che ci aspettiamo di ritrovare sempre nelle sue canzoni. Cosa aspettarci da Easy on me, ultimo album di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’attesa è ormai quasi terminata. Ilsingolo diuscirà venerdì 15 ottobre. Dopo cinque anni di pausa dalla scena musicale, la cantante èa rimettere in moto la sua carriera e lo farà con il suo inconfondibile stile che da anni la caratterizza e la contraddistingue nel panorama musicale internazionale. Ilsingolo si chiameràon me e sarà il brano con il quale l’artista musicale preannuncerà il. Questo è il quarto disco per, dopo 19, 21 e 25, e che probabilmente inaugurerà uncapitolo della sua carriera, senza però perdere quel classicismo che ci aspettiamo di ritrovare sempre nelle sue canzoni. Cosa aspettarci daon me, ultimodi ...

